Каждый третий зараженный SARS-Cov-2 (COVID-19) переносит инфекцию бессимптомно

25.01.2021, 16:34, Разное

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В первые месяцы пандемии ученые предполагали, что доля бессимптомных случаев COVID-19 может достигать 80%, позже этот показатель скорректировали до 50%.

Последующие исследования показали, что число инфицированных, у которых не развиваются симптомы, составляет от 17 до 20%. Более чем у половины людей, которых врачи изначально принимали за бессимптомных, признаки заболевания все-таки появляются со временем.

Новый обзор, который провели ученые института Scripps Research (Калифорния), включает в себя 61 глобальное исследование, в том числе два крупнейших национальных отчета из Великобритании и Испании с охватом более 1,8 миллиона человек. Во всех этих работах были представлены данные о количестве зараженных и заболевших, новая коронавирусная инфекция была подтверждена тестом ПЦР или на антитела.

Результаты показали, что по крайней мере треть зараженных являются бессимптомными носителями. Кроме того, по данным 14 продольных исследований, почти три четверти таких пациентов не проявляют каких-либо симптомов инфекции в дальнейшем.

– Стратегии борьбы с COVID-19 следует изменить с учетом распространенности и риска передачи бессимптомной инфекции SARS-CoV-2, – сообщили авторы исследования.

По мнению эксперта лабораторной диагностики, председателя комитета Федерации лабораторной медицины Александра Соловьева, данные о бессимптомном носительстве постоянно корректируются в том числе потому, что нередко пациенты не замечают симптомы COVID-19 или списывают их на другие причины. Если в самом начале пандемии внимание уделялось исключительно респираторным симптомам, таким как повышенная температура, боль в горле, кашель, то теперь уже выделена группа других признаков заболевания — мышечная и головная боль, утомляемость, кишечные расстройства.

– Даже при отсутствии хронических болезней у многих есть причины списать симптомы коронавируса на другие состояния: метеозависимость, остеохондроз, аврал на работе или, например, снег вчера убирал на участке и сегодня мышцы побаливают. Все эти состояния не так просто увязать с коронавирусом. Данные о бессимптомных носителях еще будут многократно корректироваться, но в любом случае должно быть повышенное внимание к людям, которые имеют положительный тест на COVID-1, – рассказал Александр Соловьев.