Московских строителей привьют от коронавируса на рабочем месте

25.01.2021, 16:23, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Многие строители в Москве – приезжие из других регионов и стран. Нередко они живут в специальных общежитиях и вагончиках. В подобных местах коронавирус распространяется особенно быстро.

При первой возможности город старается ликвидировать потенциальные очаги эпидемиологической опасности. Теперь на стройплощадках появятся мобильные пункты вакцинации – можно будет привиться, не отходя от места работы.

Вакцинация московских строителей начнется в феврале. Мобильные пункты на стройплощадках появятся в ближайшие несколько недель. Прививку можно будет сделать как на городских стройках, так и на объектах частных девелоперов.

Вакцинация на стройплощадке позволит не отвлекать людей от основной работы, отметил руководитель строительного комплекса Москвы Андрей Бочкарев. Он выразил уверенность, что рабочие понимают необходимость защиты от коронавируса.

“Вакцинация – это единственно правильный путь в борьбе с эпидемией, иначе это все растянется на очень долгие годы, повлияет на жизнь – на бытовую, на экономику”, – подчеркнул Бочкарев.

Сейчас в Москве работают более 1,1 тысячи стройплощадок – возводятся жилые дома, социальные объекты, метро, дороги и многое другое. Строительный комплекс дает столице 19% ВРП.

Вакцинация в Москве началась 5 декабря. Прививку сделали более 220 тысяч жителей столицы, количество желающих увеличивается. Чтобы удовлетворить потребности и запросы горожан, прививочные пункты открылись в крупных торговых центрах, в том числе в ГУМе на Красной площади, и в театре “Геликон-Опера”.