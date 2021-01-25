Дело участника нападения на псковских десантников в 2000 году направили в суд

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25.01.2021, 16:08, Новости дня
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Генеральная прокуратура отправила в суд дело о вооруженном мятеже и нападении члена банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих в Чечне в 2000 году, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступлений… участие в банде и в совершаемых ею нападениях, активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ и нарушения территориальной целостности, посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности», – цитирует сообщение генпрокуратуры РИА «Новости».

Дело направили в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

В июне Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников банды Шамиля Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников в Чечне, к 18 и 19 годам в колонии строгого режима.

Согласно версии следствия, обвиняемый в составе вооруженной банды, возглавляемой Шамилем Басаевым и Хаттабом, в 2000 году принимал участие в вооруженном мятеже. Он напал на российских военных в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.

С 29 февраля по 1 марта 2000 года в ходе второй чеченской компании проходил бой у высоты 776. В ходе него шестая рота второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступила в бой под Аргуном на рубеже Улус-Керт – Сельментаузен со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом.

Среди главарей боевиков назывались Идрис, Абу аль-Валид, Шамиль Басаев и Хаттаб, в бою участвовало до 2,5 тыс. боевиков.

После боя в живых остались только шесть бойцов. В бою погибли 84 военнослужащих шестой и четвертой рот, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили от 400 до 500 человек.

За мужество и отвагу, проявленную при ликвидации незаконных вооруженных формирований, 22 десантникам присвоено звание Героя РФ (из них 21 – посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них – посмертно).



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