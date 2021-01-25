Минобр анонсировал возвращение вузов к очному обучению

25.01.2021, 16:08, Новости дня

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Эпидемиологическая ситуация во многих городах РФ позволяет вузам уйти от дистанционного формата обучения и вернуться к очному, сообщил министр науки и высшего образования и науки страны Валерий Фальков.

«Ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет. И я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками», – передает слова министра РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал дистанционное обучение в вузах исключительно временной мерой.

В декабре Фальков сообщал, что на дистанционке находятся около 65% студентов и более 40% российских вузов.