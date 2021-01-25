 

Минобр анонсировал возвращение вузов к очному обучению

25.01.2021, 16:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эпидемиологическая ситуация во многих городах РФ позволяет вузам уйти от дистанционного формата обучения и вернуться к очному, сообщил министр науки и высшего образования и науки страны Валерий Фальков.

«Ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет. И я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками», – передает слова министра РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал дистанционное обучение в вузах исключительно временной мерой.

В декабре Фальков сообщал, что на дистанционке находятся около 65% студентов и более 40% российских вузов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Япония пожаловалась на российскую геологоразведку около Курил

19.08 / В Нигерии террористы захватили в заложники город

06.10 / На Ефремова подали иски на 3 млн рублей

06.09 / Кулеба: Цивилизацию на значительную территорию России принесли украинцы

23.07 / В Армении заявили об анализе тактики боевых действий Азербайджана в воздухе

27.06 / Саакашвили заявил об отсутствии на Украине государства

04.11 / Российский сенатор сыронизировал по поводу избирательных технологий в США

09.08 / Портленд: демонстранты устроили пожар в здании полицейского профсоюза

23.08 / В РФ разработали «антиковидную» пропускную систему

10.09 / Трамп продлил чрезвычайное положение в США из-за угрозы иностранного вмешательства в американские выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска