 

На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны

25.01.2021, 16:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский производитель «Маяк» продемонстрировал мультикалиберную платформу «КалашНаш», позволяющую адаптировать автоматы Калашникова под патроны западных производителей тдругих калибров.

«Украинская армия – потребитель ведущих мировых патронов в скором времени. С целью перехода эксплуатантов платформы АК на использование ведущих мировых патронов начата разработка мультикалиберной платформы «КалашНаш», – цитирует сообщение завода РИА «Новости».

Платформа позволяет формировать калибр с переменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. При этом другие детали платформы подходят ко всем другим калибрам.

Платформа позволяет вести стрельбу патронами 5,45х39, 5,56х45 (223 rem), 6XC, 6,5×39 Grendel и 7,62х39.  Переход на другой калибр проводится за две минуты с помощью замены ствола, затвора и магазина.

Также планируется вывести платформу «КалашНаш» на рынки охотничьего и спортивного оружия в гражданской версии.

В 2019 году украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов для бойцов ВСУ. Изделия назывались непригодными, чиновники заявляли, что они легко простреливаются винтовочной пулей калибра 7,62 мм и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Главы МИД уже двух европейских стран заразились коронавирусом после участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС

27.08 / Врио губернатора Иркутской области и глава РЖД обсудили восстановление лесного фонда

26.09 / Попова объяснила причины роста заболеваемости коронавирусом в России

12.09 / “Желтые жилеты” впервые с марта провели манифестации во Франции

30.10 / В Татарстане определили несколько версий нападения на полицейских

11.08 / Литва предложила убежище белорусским оппозиционерам

06.07 / В Ленобласти задержаны наркокурьеры с 50 килограммами синтетики

15.07 / В Пермском крае расширили понятие летних кафе

02.08 / После начала перемирия на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима тишины

07.01 / В Тбилиси сравнили штурм Капитолия с антироссийскими беспорядками в Грузии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска