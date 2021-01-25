Подорожание энергоресурсов в Украине приведет к росту цен на товары и услуги – глава КЭУ Новак

25.01.2021, 15:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Резкий рост тарифов в Украине на энергоресурсы заставит производителей и торговцев значительно поднимать цены на товары и услуги. Об этом сказал во время пресс-конференции в ИА “Голос” глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Видео мероприятия опубликовано на YouTube-странице агентства.

По словам Новака, самая большая проблема ожидается с инфляцией предложения от производителя.

“У нас резко возросли тарифы на энергоресурсы. Причем и на газ, и на электроэнергию, особенно с весны, когда цены на электроэнергию отпустят… Поэтому когда растут в цене энергоресурсы, то это влечет за собой цепную реакцию роста цен на все без исключения товары и услуги. Таким образом, у нас сейчас инфляция предложения от производителей и торговцев будет расти, причем очень высокими темпами”, – прогнозирует глава Комитета экономистов Украины.

Новак отметил, что в связи с карантином в Украине значительно снизился уровень потребления из-за снижения покупательной способности большинства граждан. Особенно после отопительного сезона, который по мнению экономиста, “вытянет из карманов украинцев практически все сбережения”.

“Поэтому я очень сомневаюсь, что по итогам 2021 года у нас инфляция будет на уровне 7,5%, как заложено в госбюджете”, – добавил Новак.

По его мнению, украинский локдаун по сравнению с жесткими ограничениями в странах Европы, США и Канаде является скорее “каникулами”. Но даже те ограничения, которые были в украинской версии карантина, повлияли на те сферы экономики, где они действовали, прежде всего – на заведения общественного питания. Многие из них закроются или уже закрылись из-за отсутствия оборотов и возможности платить аренду и удерживать персонал, подчеркнул Новак.

“Так что локдаун был достаточно “мягким”, экономические потери Украины по сравнению являются меньшими, чем могли бы быть, если бы у нас был локдаун по европейскому образцу… Но мы не знаем, как будет ситуация с пандемией разворачиваться дальше… Поэтому прогнозировать развитие экономической ситуации сейчас очень тяжело, когда непрогнозируемой является ситуация с распространением коронавируса”, – сказал глава Комитета экономистов Украины.

В декабре 2020 года инфляция на потребительском рынке Украины составила 5% (к декабрю 2019 года). По данным Госстата, на потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7% (к ноябрю 2020 года). Больше всего подорожали яйца – на 16,1%. Цены на сахар, овощи, подсолнечное масло, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, мясо и мясопродукты выросли на 0,3–8,3%.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Кабмин внес природный газ в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. Решению правительства предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал “карантин зимних каникул”. В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

—