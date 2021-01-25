 

В Киеве частично закроют станцию метро “Харьковская”

25.01.2021, 15:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Киеве на станции метро “Харьковская” с 26 до 29 января включительно в связи с заменой старых турникетов на новые не будет работать вестибюль №1. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе метрополитена на своей странице в Facebook.

Новые контрольно-пропускные пункты будут поддерживать все современные способы оплаты проезда, говорится в сообщении.

В частности, пассажиры смогут использовать QR-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/2832322623681801

5 января мобильное приложение Kyiv Smart City прекратило работу и пользователи получили сообщение, что все сервисы, в том числе электронный билет, переносятся в “Киев цифровой”.

Договор, по которому использовали приложение, закончился 31 декабря 2020 года, и город решил его не продлевать, а развивать электронные услуги собственными силами, пишет “24 канал”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Ефремова предложили оставить в хозотряде московского СИЗО

17.09 / Рада хочет упорядочить противоминную деятельность в Украине

14.08 / США собрались «сделать все» для продления оружейного эмбарго против Ирана

18.08 / В Германии задумались об обращении в ООН из-за угроз США по «Северному потоку – 2»

12.08 / Глава МВД Белоруссии приказал силовикам не трогать журналистов

08.09 / Трамп счел обогащение производителей оружия главной целью Пентагона

26.07 / Путин прибыл в Кронштадт для осмотра кораблей перед парадом в честь Дня ВМФ

29.06 / “Ростов” проявляет интерес к русскому шведу

04.01 / Стрельба произошла в Москве

02.11 / В мире: Как Турция дала Азербайджану главное оружие против Армении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска