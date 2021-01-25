В Киеве обнаружили автомобиль с эмблемой спецподразделения ФСБ России. О нем сообщили в СБУ – СМИ

25.01.2021, 15:58, Новости дня

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В Дарницком районе Киева 25 января обнаружили автомобиль с эмблемой российского спецподразделения “Альфы” ФСБ Российской Федерации. Об этом сообщил “Обозреватель” 25 января.

По информации собеседника издания, автомобиль Opel Astra стоял на проспекте Петра Григоренко в столичном районе Позняки возле супермаркета “Баул”.

Фото: obozrevatel.com

На Opel нанесена эмблема российской “Альфы”, это спецподразделение в составе Федеральной службы безопасности РФ. У машины были донецкие номера серии АН.

Фото: obozrevatel.com

Издание уточнило, что последний раз авто перерегистрировали на нового владельца в 2016 году. Сейчас машина оформлена на физическое лицо из Славянска (Донецкая область). Украинское спецподразделение “Альфа” Службы безопасности Украины имеет другую эмблему.

Фото: veterano.com.ua

По информации источника “Обозревателя”, кто-то из жителей Киева сообщил о странном автомобиле в Службу безопасности Украины. Сейчас на месте работают сотрудники службы вместе с полицией.

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