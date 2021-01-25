За неделю в Украине зафиксировано не больше 10 вопиющих нарушений закона об украинском языке – Кремень

25.01.2021, 15:58, Новости дня

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После вступления в Украине в силу с 16 января норм закона об обслуживании на государственном языке офис уполномоченного по защите украинского языка получил до 10 серьезных нарушений.

Об этом языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщил “Цензор.НЕТ” в интервью, которое было опубликовано 25 января.

По его словам, с 16 по 23 января поступило в общей сложности 195 обращений, связанных с новыми нормами закона.

“Конечно, мы на все отреагируем. Часть обращений будет трансформирована в жалобы и тогда мы будем принимать меры государственного контроля. Пока вопиющих нарушений у нас не больше десятка. Главное, понимать – для решения любой проблемы есть законные методы”, – сказал он.

Языковой омбудсмен отметил, что часть обращений – это рекомендации и пожелания, “как усовершенствовать систему”.

“Есть обращения общего характера – мол, не смотрю украинское телевидение, потому что там сплошное нарушение языкового закона. Понятно, что такие вещи мы будем оставлять на уровне обращений”, – объяснил Кремень.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Некоторые нормы закона вступили в силу в январе 2021 года.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство “Интерфакс-Украина”.

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