 

Решение Intel полагаться на собственные силы разочаровало инвесторов

25.01.2021, 15:56, Новости дня
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По графику внедрения новых техпроцессов компания Intel и так отстает от своего прямого конкурента TSMC. Например, известно, что производство процессоров 7 нм будет полностью освоено только к 2023 году, а ведь мир уже шумит о более тонких чипах.

Тут еще Патрик Гелсингер, который должен возглавить американскую компанию в будущем месяце возьми и скажи, что в разработке процессоров Intel будет полагаться преимущественно на свои собственные силы. Разумеется, среди инвесторов это вызвало беспокойство, и они начали продавать акции.

В результате, бумаги подешевели более чем на 9%, уточняют аналитики. На биржах всегда так: только инвесторы получат неудобную для себя информацию, они создают излишнее предложение, а цены – падают. Впрочем, это вовсе не означает, что акции Intel в ближайшее время не смогут восстановиться.



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