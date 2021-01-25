В Австралии разработали домашние водородные батареи с КПД 50%

25.01.2021, 15:56, Новости дня

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Разработчики из австралийской компании Lavo сумели в три раза превысить емкость батарей своих прямых конкурентов из Tesla. Их водородная батарея, предназначенная для домашнего пользования, накапливает в себе энергии 40 кВт.ч.

Как отмечает производитель, цена новой системы составляет 27 тысяч американских долларов. Но она того стоит, утверждают специалисты. Накопленной мощности хватит для того, чтобы при среднем использовании электричества его хватило до одной недели.

Батарея в стандартном исполнении способна накапливать лишнюю энергию, вырабатываемую солнечными панелями. С таким объемом запасов легко «пережить» без включения в общественную сеть не только ночь, но и достаточно длительный период пасмурной погоды, когда солнечная генерация минимальна. Кстати, КПД водородных батарей в данном случае составляет 50%.