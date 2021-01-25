СМИ запретят называть Алексея Навального по фамилии

25.01.2021, 15:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект Виталия Милонова и Ирины Яровой о запрете употребления фамилии Навальный.

К документу приложен словарь эвфемизмов, которыми будет разрешено называть оппозиционного политика в СМИ, составленный при участии Дмитрия Пескова.

– Иные малоизвестные личности, пытающиеся дестабилизировать ситуацию в России, попросту не заслуживают того, чтобы их называли их по фамилии, удостаивая небывалой чести. Нужно, чтобы каждый журналист при упоминании «берлинского пациента», называет его так, что этот бессовестный провокатор и безбожник сразу осознаёт своё настоящее место в обществе. Да и, в конце концов, в каждой стране есть свои табу, и я не вижу в этом ограничения свободы слова. Блогера Лёшу можно сравнить, например, с террористическими группировками на Ближнем Востоке, так как они тоже прибегают к вербовке детей и подростков ради своих грязных целей. Небрежное отношение к подобным личностям иной раз просто необходимо, чтобы раскрыть глаза молодёжи, втягивающейся ими в преступные сети, — пояснила один из авторов законопроекта Ирина Яровая.

Как только закон вступит в силу, СМИ обяжут переписать все материалы с учётом новых требований и в дальнейшем неукоснительно придерживаться их, в противном же случае им грозит штраф в размере от 1 до 3 миллионов рублей.

—