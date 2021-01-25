Учёные спрогнозировали последствия при замене всех напитков водой

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25.01.2021, 15:46, Разное
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Американские исследователи рассказали о последствиях, которые наступят, если все напитки будут заменены водой. По их словам, спиртное является вредным для здоровья, а в покупных продуктах без алкоголя содержится много сахара, кофе, в свою очередь, вызывает привыкание.
Если человек будет пить воду вместо остальной жидкости, то быстро похудеет. Известно, что этот напиток стимулирует метаболизм, запускает процесс сжигания жира, происходит подавление аппетита.

Вода улучшает работу мозга и сердца. Пять стаканов выпитой жидкости на 41% снижает риск наступления сердечного приступа. Если эту дозу увеличить до 1,6 литра в день, то улучшаются умственные способности.

Достаточное потребление воды увлажняет кожу, она становится более чистой и подтянутой. Многие другие напитки, напротив, стимулируют выход влаги из организма.

Источник: ufacitynews.ru



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