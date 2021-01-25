Путин рассказал о снятии ограничений по коронавирусу

25.01.2021, 15:34, Разное

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Владимир Путин сообщил, что ситуация с распространением ковида в стране остается стабильная и показывает положительную динамику. Это не может не радовать власти страны и ее граждан. Президент выразил уверенность, что такая картина позволит постепенно налаживать нормальную жизнь. Об этом Владимир Путин сообщил на встрече с учащимся вузов по случаю Дня российского студенчества.

“Улучшение ситуации с коронавирусом дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения”, – заявил Владимир Путин.

Президент России призвал парламент ускорить принятие законопроекта, расширяющего автономию вузов. По словам Путина, это необходимо сделать до конца лета.

Число заболевших коронавирусом в России снижается, а число выздоровевших растет. Суточный прирост заразившихся за сутки уже менее 20 тысяч человек.

За последние сутки в России впервые с ноября прошлого года зафиксировано 19 290 случаев заражения ковид. Больше всего случаев статистика показывает в Москве (2382), Санкт-Петербурге (2116), Подмосковье (1163). Лучшая положительная статистика в Еврейской автономной области (16), Туве (9) и НАО (3).