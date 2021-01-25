Путин высказался о незаконных акциях в России: Это уже приводило к раскачке общества

25.01.2021, 15:34, Разное

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Российский лидер отметил, что каждый в стране имеет право выражать свою точку зрения, однако это не должно выходить за рамки закона. “Это уже приводило к раскачке общества, от которой страдают все”, – сказал Владимир Путин.

В качестве негативного примера глава страны привел массовые беспорядки в США. 6 января сторонники экс-президента Дональда Трампа заняли Капитолий. Участникам захвата здания грозит до 15 лет лишения свободы.

Президент также назвал недопустимым привлечение детей к участию в незаконных митингах, сообщает РИА Новости. Отметим, что в прошлую субботу на акциях протеста задержали около 300 несовершеннолетних. Из них – около 70 в Москве.

Ранее политолог Олег Матвейчев рассказал “Дни.ру”, что у детей недостаточно развито критическое мышление. Недобросовестные взрослые пользуются этим и легко поднимают несовершеннолетних на акции.

Напомним, 23 января в некоторых российских городах прошли несогласованные митинги. Крупнейшая акция состоялась в Москве. По данным МВД, на улицы столицы вышло около четырех тысяч человек.