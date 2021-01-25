 

Минский кот приговорён к 7 суткам ареста за одиночный пикет с использованием БЧБ-символики

25.01.2021, 15:31, Разное
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Суд Первомайского района г. Минска по статье 23.34 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) приговорил к 7 суткам административного ареста кота Фёдора.

Ближайшую неделю животное проведёт в комфортабельной будке рядом с изолятором временного содержания на улице Окрестина. Ему предоставят двухразовое питание, а охранять узника от необдуманных действий будут сторожевые собаки.

– Большинство населения твёрдо стоит на своём, поддерживая действующий курс нашего президента, но малочисленные мелкие провокаторы начали использовать домашних животных для подрыва авторитета действующей власти и дестабилизации обстановки в нашей стране. Вот очередной пример: натренированный преступниками кот пикетирует на дереве с незарегистрированной символикой. Сотрудники МВД сняли питомца с дерева и отправят на перевоспитание. А к гражданам нашей страны обращусь: пожалуйста, следите за своими четырехлапыми друзьями, прошу как хозяйка кошки, — отметила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

В ведомстве подчеркнули, что от ответственности за противоправные действия не избежит никто.

– За преступления должны отвечать все, в том числе и коты. Тем более хозяин этого животного не приехал в РУВД объяснять действия своего питомца. 7 суток справедливое наказание, как я считаю, — огласил приговор судья Первомайского района Максим Трусевич.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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