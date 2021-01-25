Путин заявил о попытках извне помешать гражданскому авиастроению в России

25.01.2021, 15:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Иностранные государства «вставляют палки в колеса» развитию российского гражданского авиастроения, в том числе при помощи санкций, сообщил президент Владимир Путин.

«Гражданское авиастроение в РФ развивается. Другие страны стараются нам мешать, я уже об этом говорил. Вот создается у нас среднемагистральный самолет МС-21. Чуть ли не на каждом шагу палки в колеса вставляют с помощью тех же санкций», – цитирует ТАСС президента.

В декабре самолет Ил-114-300 совершил первый полет. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

Путин назвал самолет Ил-114-300 совершенно новым лайнером, а его первый полет – важнейшим событием для отечественного авиастроения.