Стало известно о тяжести травм сбитого Большуновым финского лыжника

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25.01.2021, 15:20, Новости дня
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Финский лыжник Йони Мяки, которого сбил после финиша на этапе Кубка мира житель России Александр Большунов, не получил серьезных травм, сообщила газета Iltalehti.

Рентген руки показал, что перелома у спортсмена нет. По словам тренера Мяки, лыжник не знает, как травмировал руку: вероятно, это случилось, когда Большунов пытался ударить его палкой, передает РИА «Новости».

«Представляется, что Йони отделался испугом. В этом случае он будет в нормальном режиме выступать в следующие выходные на этапе Кубка мира в Фалуне», – рассказал главный тренер сборной Финляндии Теему Пасанен.

Тем временем лыжная ассоциация Финляндии сообщила, что Мяки отказался подавать на Большунова заявление в полицию. Ассоциация решила сделать запрос в международную федерацию лыжного спорта о расследовании инцидента, передает ТАСС.

Ранее в правоохранительные органы Финляндии поступило заявление на Большунова: ему вменяют нанесение увечий финскому сопернику.

Напомним, Большунов после финиша врезался в лыжника сборной Финляндии, из-за чего жюри приняло решение дисквалифицировать первую команду сборной России, лишив тем самым ее бронзовых медалей.



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