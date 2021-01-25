Путин указал на опасность незаконных акций протеста

25.01.2021, 15:20, Новости дня

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Граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами, выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен, сообщил президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов РФ протестные акции.

«Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», – сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

По его словам, в своей истории РФ неоднократно сталкивалась с событиями, «когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения», передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что правоохранительные органы во время акций протеста также должны действовать только в рамках закона. «Они тоже должны выполнять свой долг служения народу РФ и государства, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона», – сказал Путин. Он выразил надежду, что удастся «таким образом двигаться дальше», передает ТАСС.

Также Путин назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. «Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних», – сказал Путин, отметив, что «террористы так поступают», когда «впереди себя гонят женщин и детей».

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.