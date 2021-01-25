Княгиня Шарлен празднует день рождения: представлены новые портреты с ее участием

25.01.2021, 15:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сегодня, 25 января, в России поздравляют девушек и женщин с именем Татьяна, а в Монако все поздравления направлены княгине Монако, профессиональной пловчихе, выступавшей даже на Олимпийских играх, супруге князя Альбера II и матери двоих детей – Шарлен Уиттсток. По случаю ее 43-летия Княжеский дворец представил два новых портрета, автором которых выступил все тот же любимый фотограф пары Эрик Мэтон.

Второй портрет был сделан одновременно с тем, что Шарлен и Альбер представляли на прошлой неделе. Только если на предыдущем пара была запечатлена с детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой, то на новом снимке они позируют вдвоем. Образ все тот же – белоснежный комбинезон и золотое жемчужное колье от Dior. Все три кадра поступят в продажу в качестве сувениров, а вырученные от этого средства “будут потрачены на гуманитарную работу княжества”.

То, как княгиня Шарлен будет праздновать этот день, стало известно от самого князя Альбера. В интервью журналу People он рассказал:

Она не любит масштабные празднества, так что в этом году наша вечеринка пройдет в узком семейном кругу. Кроме того, мы подчиняемся предписаниям, связанным с пандемией, – так что все равно не смогли бы собраться компанией больше 6 человек.

Что касается подарка, я уже его подготовил, но не буду раскрывать раньше времени.

Отметим, что если бы в начале 2000-х Шарлен Уиттсток не встретилась с князем Альбером, кто знает, как сложилась бы ее жизнь. Скорее всего, она бы продолжила развиваться в спортивной карьере и, возможно, исполнила бы свою заветную мечту – получила золотую медаль на Олимпийских играх. Но именно ей удалось покорить сердце известного ловеласа Альбера и стать его женой и матерью его детей. По случаю дня рождения Шарлен предлагаем познакомиться с ней поближе, прочитав наш материал – “С днем рождения, Шарлен: 20 фактов о княгине Монако”.

Узнать историю любви пары можно в нашем материале – “Звездный роман: князь Альбер и княгиня Шарлен”, а полюбоваться на их романтичные фото в – “Годовщина свадьбы: 25 доказательств любви князя Альбера и княгини Шарлен”.