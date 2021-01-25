“Самая прекрасная Людочка во Вселенной”. Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
25.01.2021, 15:08,
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Украинская ведущая Маша Ефросинина 25 января обнародовала в сети снимки, на которых запечатлена со своей мамой Людмилой Ефросининой.
На фото мать и дочь позируют в одинаковых нарядах, состоящих из белых футболок и джинсовых сарафанов.
“Мамулик, спасибо тебе, что я каждое мгновение своей жизни чувствую себя любимой девочкой! С днем рождения, моя самая прекрасная Людочка во Вселенной!” – подписала фото ведущая.
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Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Спустя 18 лет стала студенткой Киевского национального университета имени Шевченко, поступив на факультет иностранных языков.
В качестве телеведущей 19-летняя Ефросинина дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”.
Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube и занимается благотворительностью. Отец ведущей Александр Ефросинин умер в 2000 году.
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