Хочешь видеть — вот мои глаза

25.01.2021, 15:03, Разное

Программа Be My Eyes соединяет невидящих людей с видящими. Ее придумал мебельный мастер из Дании. Be My Eyes уже скачали 4 миллиона человек.

Be My Eyes придумал Ханс Йорген Виберг. Он слабовидящий, у него проблемы с сетчаткой глаз. Он датчанин, мебельный мастер, а точнее, мастер по фурнитуре. Да, так и есть: мебельный мастер, носящий очки на носу, подтяжки на рубашке и складную тросточку в заднем кармане брюк, придумал софт.

Фото: Waltraud Grubitzsch / Getty Images

Это было в 2012 году. Невидящий друг сказал ему, что использует видеосвязь, чтобы получать помощь от родных и близких. Но разве нельзя расширить этот опыт на все человечество? Ведь смартфон с камерой теперь есть почти у каждого. Мастер по фурнитуре отправился на стартап-мероприятие и нашел программистов, которые взялись воплотить его идею в софт. Это заняло три года. В 2015 году Be My Eyes вышло как приложение для IOS, в первые же часы приложение скачали 10 тысяч пользователей. Еще два года понадобилось, чтобы сделать приложение на Android. С тех пор люди скачивают его каждый день и час, скачивают на 185 языках, на которых приложение локализовано, одни — с надеждой на помощь, другие — горя желанием немедленно помочь. На сегодня Be My Eyes скачали 4 миллиона человек.

Эта программа соединяет невидящих людей с видящими. Когда человеку с проблемами зрения нужна помощь, он включает свой смартфон и через программу вызывает волонтеров. Его вызов поступает сразу к нескольким из них, помощь оказывает тот, кто откликнулся первым. Это может быть разная помощь: прочесть этикетку на упаковке или найти кнопку на пульте, или найти пропавшую вещь, или снять данные со счетчика водоснабжения, или обьяснить, где переход на улице, или сказать, что вокруг, или подсказать, сколько градусов на градуснике. Или даже сопроводить человека в магазин.

Невидящий или слабовидящий человек плутает в тумане, ударяется об углы, рискует на каждом шагу. Ему нужна помощь! Ему нужны ваши глаза, ваш взгляд. Хотя бы на минуту, хотя бы на несколько секунд, чтобы сориентироваться.

Be My Eyes создает огромную всемирную сеть помощи, подобной которой никогда не было в истории человечества.

Среди тех, кто установил программу, волонтеров намного больше, чем нуждающихся в помощи. Это хорошо, что больше — ни одному невидящему не приходится стоять в очереди и ждать ответа. Среднее время ожидания — 15 секунд. Избыток предложения, огромное человеческое желание помочь, море милосердия — маленькая программка Be My Eyes, как волшебный кристалл, увеличивает человеческое в человечестве.

Кто-то, установив приложение, месяцами ждет звонка и так и не получает его. Ему обидно, он хотел помочь, но его помощь не востребована. Кто-то, едва установив программу, тут же получает звонок от незнакомого человека, стоящего с упаковкой лекарств на своей кухне и не знающего, как открыть ее. Или это вызов с незнакомой улицы в неизвестно каком городе, у неизвестно какого дома, где кому-то нужно набрать код на домофоне. А он не может. Код он знает, а цифр не видит. Удивительно читать отзывы волонтеров, потрясенных тем, как легко, как просто они смогли помочь. В этих отзывах благодарность тем, кого они называют «ангелами» — создателям программы, благодарность за то, что Be My Eyes дала им возможность ощутить человеческое в себе, почувствовать просветление добра в темной рутине жизни.

Люди говорят об этой небольшой программке (73,9 мегабайта), захлебываясь в эмоциях, как о сильнейшем жизненном впечатлении. Я не буду исправлять ошибки в их отзывах — в этих ошибках их интонация, их спешка в желании поскорее рассказать о том, что они пережили.

«Сегодня поступил первый звонок. Я так рада, что могу кому-то помочь».

«Это потрясающее чувство, когда ты можешь принести практическую пользу в реальном времени».

«За весь период был пока, что только один звонок, но знали бы вы, какой волнительный для меня это был первый звонок! После того, как мы закончили разговор столько радости было, что я смогла помочь найти магазин, где продается посуда».

«Ура. Вчера поступил звонок и меня попросили озвучить показания с прибора по определению сахара в крови, а потом прочитать номер телефона на записке. Это чувство непередаваемо, его можно только ощутить когда вам придет запрос! Я хожу до сих пор на эмоциях, ведь я незнакомый помог незнакомому, а это бесценно!!!!»

«Хочу, чтобы мне звонили чаще».

А Настю Ващенко просто разрывает от собственной доброты и от желания кого-нибудь взять и помогать ему, помогать, помогать! А он не подворачивается! Настя убить готова всех за то, что ее доброта не понадобилась. Ну что же ты так, Настя?

«Мне 2 недели не приходило ни одного уведомления по типу ваша помощь нужна кому-то там. Почему б**ть?!?!?! С*к* я удаляе ето приложение!!!!!!»

Эта удивительная программа, придуманная датским мастером по фурнитуре и воплощенная в код неизвестными нам программистами, показывает, чем должен быть наш мир и что такое глобализация. Мир должен быть пронизан тысячами тысяч нитей помощи и взаимопомощи. А глобализация это не способ компаний захватывать новые рынки и не право финансового капитала течь без границ, это что-то другое. Глобализация для людей — это глобальная помощь тем, кому она нужна. Человеческая глобализация — это способность мгновенно отозваться на запрос о помощи вне зависимости от того, откуда он пришел.

Государство российское беззастенчиво лезет в наш смартфон и планшет и сует в него программы по своему выбору. Такой закон приняли. Плохо лезть в чужие смартфоны и планшеты, это хамство какое-то, но то, что наше государство хам, жмот, самодур, садист, лжец, милитарист и далее по списку, мы уже привыкли… Ну уж если лезешь, то лезь с чем-то хорошим — ставь всем Be My Eyes. И совершенно неважно при этом, российская это программа или датская. Она человеческая!

Алексей Поликовский

Обозреватель «Новой»

