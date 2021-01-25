В США назвали главное оружие для сдерживания России и Китая

25.01.2021, 14:54, Разное

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В США военные эксперты американской армии при возможном противостоянии с самыми крупными ВВС мира. Специалисты назвали оружие, которое они считают главным для эффективного сдерживания Китая и России.

Претензии США на мировое лидерство во всех сферах привели к наращиванию ими гонки вооружений. Развитие ВВС и постоянное усиление американской армии закономерно вызвали увеличение боевого потенциала других стран, в том числе, РФ и Китая. При необходимости оба государства должны иметь в своем арсенале технологии и орудия для достойного отпора гипотетическому агрессору. Эксперт Скотт Купер, бывший ранее офицером в Корпусе морской пехоты США, назвал главный козырь, который, как уверены США, будет играть роль сдерживающего фактора для стран-противников.

Таковым профессиональные военные США называют F-35 Lightning II, истребитель пятого поколения. Издание Defense News обнародовало мнение Купера относительно главных преимуществ американских военных сил. F-35 был создан для того, чтобы стать основой стратегии сдерживания любого из противников, которая была принята в 2018 году. Своеобразным испытанием для самолета стало участие в боевых действиях в ближневосточном регионе. Высшее руководство Пентагона уверено, что здесь было показано настоящее превосходство США в воздухе.

Далее в Вашингтоне намерены нарастить количество истребителей, а также малозаметных бомбардировщиков. В случае гипотетического конфликта с Китаем и Россией вместе с F-35 США задействует стелс-бомбардировщики, которые смогут эффективно не только прорывать оборону, но и подавлять системы ПВО врага. При этом стоит отметить и другую точку зрения, высказанную экс-чиновником Министерства обороны США Кристофером Миллером. Бывший ИО главы ведомства выступил с жесткой критикой самолета, заявив во время пресс-конференции о многочисленных недоработках летательного средства.

Источник: lenta.ru