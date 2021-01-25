Поклонники высмеяли Бородину за золото в бане

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25.01.2021, 14:54, Разное
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Поклонники высмеяли популярную российскую ведущую Ксению Бородину за то, что она не сняла золото перед походом в баню. Ее фото из парилки спровоцировало множество споров среди подписчиков.
Ксения Бородина обнародовала кадр из бани, в ее руке находился традиционный веник, а на голове присутствовал венок из еловых веток. В описании к публикации ведущая отметила, что те, кто ходит в баню, быстро не состарится. Она предложила вспомнить пользователям прибаутки про парилку.

В комментариях подписчики стали обсуждать то, что Ксения Бородина не сняла золото перед походом в баню. На руке присутствовало множество браслетов, а на шее находились три цепочки. Многие решили, что знаменитость, судя по количеству украшений, собралась на красную дорожку, а не в парилку.

Некоторые предположили, что Бородина просто решила похвастаться дорогостоящими вещами. По мнению других, фото является постановочным, а золото было надето исключительно ради эффектного кадра. Нашлись и те, кто защитил ведущую, заявив, что в бане тоже забывают снимать драгоценности.



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