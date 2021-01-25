 

“Тайком от Муцениеце”: Мирослава Карпович провела выходные с детьми Павла Прилучного

25.01.2021, 14:54, Разное
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Актриса Мирослава Карпович прошлые провела выходные с детьми своего избранника Павла Прилучного. Вместе знаменитостей заметили в одном из торговых центров. Журналисты убеждены, что бывшая жена звезды сериала «Мажор» ничего не знает о происходящем.
Карпович и Прилучный вместе с двумя детьми актера отправились в один из столичных ТРЦ, чтобы приобрести игрушки. Звезда ситкома «Папины дочки» пыталась всячески наладить контакт с наследниками своего избранника, но пока маленькие Тимофей и Мия не отвечают ей взаимностью.

В первый раз Карпович была замечена вместе с Прилучным и его детьми летом прошлого года в одном из крымских аквапарков. Тогда Агата Муцениеце также не была в курсе, то бывший муж познакомил сына и дочь с новой возлюбленной.

Как отмечают в окружении Павла Прилучного, актер является непостоянным в отношениях с Мирославой Карпович. Нередко он просит ее покидать дом, когда туда на выходные приезжают дети.

Напомним, что о своем расставании Муцениеце и Прилучный заявили в феврале прошлого года. Летом их развод был оформлен официально. Пара познакомилась на съемках сериала «Закрытая школа». До недавнего времени их семью считали образцовой в отечественном шоу-бизнесе.



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