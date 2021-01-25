Что можно и что нельзя делать, если ребенок проглотил магнит

25.01.2021, 14:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



2

минуты

Что произошло

Трехлетний мальчик проглотил магнитные шарики из редкоземельных металлов, когда за ним присматривала старшая сестра. Родители отвезли его в больницу, как только поняли, что произошло. Ребенок жаловался на боль в горле, но при осмотре врачи не обнаружили инородных тел.

На рентгенограмме были видны два магнита диаметром три миллиметра, расположенные близко друг к другу в мягких тканях нижней части глотки, за языком. Они притягивались, располагаясь в разных складках слизистой оболочки. Еще четыре слипшихся магнита нашлись в тонком кишечнике. «Горловые» магниты хирургам удалось извлечь эндоскопически, остальные – вышли естественным путем.

Почему магниты представляют особую опасность

Проблема проглатывания магнитов сейчас стоит более остро, чем десятилетия назад, поскольку доступные современные магниты в 10-20 раз мощнее, чем были раньше, сообщает LiveScience. Шарики из таких магнитов используют в качестве скрепляющих элементов в конструкторах и в головоломках, которые предназначены для взрослых.

Ребенок проглотил батарейку? Срочно дайте ему мед!

Миниатюрные батарейки при соприкосновении со слюной вырабатывают крайне токсическую жидкость, опасную для пищевода и окружающих органов.

Читать статью

Обзор, опубликованный в 2012 году, показал, что в Северной Америке 42% случая глотания магнитов за 10 лет пришлись на последний год наблюдений. А в 2014 году игрушки с магнитными шариками были вовсе запрещены в США. После отмены запрета в 2016 году количество госпитализаций по поводу их проглатывания увеличилось на 400%.

В пищеварительном тракте магнитные шарики могут притягиваться друг к другу, что может приводить к повреждениям тканей. Чаще проблемы связаны не с горлом, как в описанном выше случае, а с желудочно-кишечным трактом. Например, они могут притягиваться, находясь в соседних петлях кишечника, что может привести к перфорации его стенки. Подобные случаи описаны в медицинской литературе. Глотание одного магнита гораздо менее опасно, потому что ему не к чему притягиваться в кишечнике.

Как предупредить проглатывание магнита ребенком

Некоммерческая организация Главный национальный центр по отравлениям (National Capital Poison Center) рекомендует:

Если в доме используются магниты, их нужно держать в закрытой комнате или коробке, вне досягаемости детей и домашних животных. При утилизации магнитов также нужно помнить о безопасности.

Наборы магнитов нужно держать в стороне и от более взрослых детей, людей с отставанием в развитии и пожилых людей с нарушениями памяти.

Магниты на холодильники должны быть достаточно крупными, чтобы их нельзя было проглотить и ими нельзя было поперхнуться.

Не используйте магниты как имитацию пирсинга.

После использования магнитов убедитесь, что ни один из них не потерялся.

Проблема с булавку: что делать, если проглотил инородный предмет

Чаще всего это небольшие объекты, которые не приносят ни вреда, ни дискомфорта. Но в определенных случаях проглоченное инородное тело может доставить существенные хлопоты. Давайте разберемся.

Читать статью

Что делать, если ребенок проглотил магнит

В этом случае тактика отличается от мер при обычном отравлении.

Не нужно вызывать рвоту у ребенка (не надо пытаться делать промывание желудка).

Не надо давать что-то есть или пить.

Нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

«Раннее распознавание и удаление магнитов из редкоземельных металлов очень важно в предупреждении некрозов [отмирания тканей] и улучшения состояния пациента», – цитирует LiveScience авторов исследования.