Оппозиционер Цепкало предрек новую волну протестов в Белоруссии: Лукашенко даст повод

25.01.2021, 14:42, Разное

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Политик рассказал, что революции имеют пульсирующий характер. Сначала был подъем, человеческая энергетика постепенно росла. Пик протестной активности в республике случился в августе-сентябре. Затем все пошло на спад.

Цепкало отметил, что властям пока удалось перехватить инициативу, но это продлится недолго. По его словам, весной президент Александр Лукашенко в очередной раз даст повод для возобновления протестов.

“Власть не может сидеть в бункере, а должна что-то делать. Поэтому – да, будет всплеск”, – подчеркнул оппозиционер.

Со временем все меньше силовиков будут поддерживать Лукашенко. Цепкало напомнил, что этой весной будет призыв в армию. На службу могут поступить люди, которые против режима или имеют доступ к независимым источникам информации.

Напомним, выборы в Белоруссии прошли 9 августа. В результате победу одержал Александр Лукашенко – его поддержали более 80% избирателей. Оппозиция обвинила власти в фальсификации голосования, передает РИА Новости.

В крупных городах республики прошли акции протеста. По данным СМИ, в демонстрациях приняло участие около одного миллиона человек. В ряде городов произошли жесткие задержания участников протестов.