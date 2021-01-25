 

Правительство одобрило инициативу “ЕР” о защите минимального дохода

25.01.2021, 14:42, Разное
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В ближайшее время документ внесут на рассмотрение Государственной Думы. Законопроект планируется принять в весеннюю сессию ГД.

“Он предоставит гражданам право защитить положенный прожиточный минимум в случае возбуждения дела о списании средств за долги”, – говорится в телеграм-канале “Единой России”.

Чтобы сохранить указанную сумму, гражданину нужно будет обратиться в Федеральную службу судебных приставов. Необходимо указать один счет в том или ином банке для хранения этих средств.

В “Единой России” уверены, что инициатива поддержит оказавшихся в трудном финансовом положении граждан, а также лиц, которые находятся на их иждивении.

Напомним, что осенью прошлого года председатель “ЕР” Дмитрий Медведев поручил думской фракции партии заняться вопросами модернизации законодательства в сфере занятости. В частности, рассмотреть возможность введения в России минимального гарантированного дохода.

Эта сумма будет выплачиваться гражданину вне зависимости от его финансового состояния, социального положения и рода деятельности. Гарантированный доход будет неприкосновенным.



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