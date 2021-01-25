 

Россияне назвали способный сделать их счастливыми ежемесячный доход

25.01.2021, 14:26, Новости дня
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Россияне в опросе сервиса по поиску работы SuperJob указали сумму, которая им требуется в месяц, чтобы быть счастливыми.

В среднем, по статистике, жителям страны требуется 166 тыс. рублей в месяц, передает RT со ссылкой на исследование SuperJob. Мужчины в опросе указывали цифру на 28% больше, чем женщины 187 тыс. рублей в месяц против 146 тыс. рублей в месяц.

Выше всего запросы у жителей Москвы, им требуется 220 тыс. рублей в месяц для счастья. За ними – жители Владивостока, они указывали 200 тыс. рублей, следом – жители Ростова-на-Дону, которые хотят получать 190 тыс. рублей.

Петербуржцы указывали, что для счастья им нужно 176 тыс. рублей, челябинцы – 175 тыс. рублей.

Согласно опросу 2019 года от сервиса SuperJob, в среднем на тот момент россиянам требовалось 160 тыс. рублей для счастья. Запросы жителей Москвы тогда составляли 212 тыс. рублей.



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