В Киеве зафиксировали температурный рекорд

25.01.2021, 14:16, Новости дня

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В Киеве 24 января впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составляла +4,4 °C, что на 0,6 °C выше рекордного значения температуры для этого дня 1971 года. Об этом 25 января сообщила пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеостанции, климатическая норма (1991–2020 годов) превышена на 9,1 °С, что соответствует погоде начале ноября.

Максимальная температура в столице поднялась до +8,6 °С, превысив таким образом предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 0,2 °С.

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