“Зимняя красота”. Савченко позировала на фоне лебедей и уток

25.01.2021, 14:16, Новости дня

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Бывший народный депутат Украины, экс-военнослужащая Надежда Савченко 25 января разместила в Facebook серию снимков, на которых запечатлена на фоне водоема с утками и лебедями.

Савченко позирует в кадре в профиль, накинув на плечи полупальто.

“Необычная зимняя красота Одессы. Украина – удивительная страна”, – подписала она снимки.

https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/3559243980839543

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики “ЛНР” и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания “Герой Украины”.

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. “Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство”, – заявила она.

В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.

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