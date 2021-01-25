На время пандемии коронавируса Ирина Шведова устроилась на работу в такси

25.01.2021, 14:04, Разное

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Российская певица Ирина Шведова стала одной из тех, кому пришлось сменить профессию на фоне пандемии коронавируса. Артистка из-за любви к вождению решила пойти работать в такси.

Многие эстрадные артисты признавались, что отсутствие концертов и гонораров заставило их взяться за иное ремесло или полностью сменить профессию. То же самое произошло с 61-летней Ириной Шведовой, ставшей таксисткой. О своем решении, отметила певица, она не пожалела.

По словам Ирины Шведовой, любая профессия хороша, если человек выполняет ее по совести, в этом случае он может получить от нее удовольствие. Певица заявила, что ей нравится путешествовать и открывать что-то новое, поэтому работа в такси стала для нее самой оптимальной.

Свои песни во время развоза пассажиров она никогда не включала. Многие люди ее не узнавали, но были те, кто вспомнил артистку. Если они просили ее включить свои композиции, то она обычно соглашалась. Ранее Ирину Шведову можно было увидеть в программе «Суперстар. Возвращение», где ее напарником был Богдан Титомир. Вместе они завоевали первое место, а член жюри Сергей Соседов назвал пару самой лучшей на шоу.

Источник: sobesednik.ru