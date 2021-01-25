Минздрав рекомендовал отложить кесарево сечение у беременных с COVID-19

25.01.2021, 14:03, Разное

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Клинические характеристики COVID-19 у беременных в целом не отличаются от всех остальных, часто наблюдается бессимптомное носительство, отмечено в документе. В группу риска попали будущие матери старше 35 лет, с избыточной массой тела, ожирением, сахарным диабетом и хронической артериальной гипертензией. Дополнительным фактором повышенного риска заражения может стать работа в органах здравоохранения и в профессиях, связанной со взаимодействием с большим количеством людей.

В рекомендациях указано, что риск заражения ребенка во время естественных родов очень низок. Тем не менее, роды в острый период заболевания сопряжены с вероятностью тяжелых осложнений у матери, в том числе дыхательной недостаточности, а также гибели плода. Минздрав также рекомендует отложить стимуляцию родов или кесарево сечение при подтвержденном или подозреваемом COVID-19 у беременной, чтобы снизить вероятность постнатального заражения новорожденного.

Процесс родовспоможения у беременной с коронавирусом должен сопровождаться строгим соблюдением норм безопасности. Медперсонал обязан использовать респираторы FFP2/FFP3, лицевые щитки, двойные перчатки, одноразовые халаты, шапочки и бахилы. Роженица должна быть в хирургической маске, которую она может снять только во время потуг.

В обновленных рекомендациях также запрещаются партнерские роды при положительном COVID-19 у роженицы. Однако в отличие от версии, выпущенной в апреле, Минздрав допускает совместные роды при наличии отрицательного результата ПЦР-тест как у женщины, так и у партнера, полученного не менее чем за 48 часов до предполагаемой даты родов.

В новом документе появились рекомендации для женщин, которые планируют беременность: по данным Минздрава, после перенесенного COVID-19 зачатие лучше отложить минимум на три месяца. Препараты, применяемые при лечении, могут негативно повлиять на плод, а последствия инфекции потенциально увеличивают риск осложнений, говорится в документе.