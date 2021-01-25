 

Минздрав рекомендовал отложить кесарево сечение у беременных с COVID-19

25.01.2021, 14:03, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24


1
минута

Клинические характеристики COVID-19 у беременных в целом не отличаются от всех остальных, часто наблюдается бессимптомное носительство, отмечено в документе. В группу риска попали будущие матери старше 35 лет, с избыточной массой тела, ожирением, сахарным диабетом и хронической артериальной гипертензией. Дополнительным фактором повышенного риска заражения может стать работа в органах здравоохранения и в профессиях, связанной со взаимодействием с большим количеством людей.

В рекомендациях указано, что риск заражения ребенка во время естественных родов очень низок. Тем не менее, роды в острый период заболевания сопряжены с вероятностью тяжелых осложнений у матери, в том числе дыхательной недостаточности, а также гибели плода. Минздрав также рекомендует отложить стимуляцию родов или кесарево сечение при подтвержденном или подозреваемом COVID-19 у беременной, чтобы снизить вероятность постнатального заражения новорожденного.

Процесс родовспоможения у беременной с коронавирусом должен сопровождаться строгим соблюдением норм безопасности. Медперсонал обязан использовать респираторы FFP2/FFP3, лицевые щитки, двойные перчатки, одноразовые халаты, шапочки и бахилы. Роженица должна быть в хирургической маске, которую она может снять только во время потуг.

В обновленных рекомендациях также запрещаются партнерские роды при положительном COVID-19 у роженицы. Однако в отличие от версии, выпущенной в апреле, Минздрав допускает совместные роды при наличии отрицательного результата ПЦР-тест как у женщины, так и у партнера, полученного не менее чем за 48 часов до предполагаемой даты родов.

В новом документе появились рекомендации для женщин, которые планируют беременность: по данным Минздрава, после перенесенного COVID-19 зачатие лучше отложить минимум на три месяца. Препараты, применяемые при лечении, могут негативно повлиять на плод, а последствия инфекции потенциально увеличивают риск осложнений, говорится в документе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Минздрав запретил врачам давать несогласованную информацию по COVID-19

28.10 / Алтайская школьница попалась на наркоторговле

27.07 / Дегтярев вышел к участникам акции в поддержку Фургала

06.08 / Медики назвали пять продуктов для снижения артериального давления

25.01 / Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного “Человека-амфибии”

08.01 / Признание Тодоренко заставило поклонников усомниться в ее начитанности

22.07 / Названы лекарства, из-за применения которых могут лишить водительских прав

10.07 / Россиянин в Турции погиб на глазах друзей

04.08 / Мнение: Хочу всё знать – новые слова

29.12 / Лохматый знак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска