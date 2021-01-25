Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного “Человека-амфибии”
25.01.2021, 13:52,
Разное
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Легенда советского
кинематографа картина “Человек-амфибия” увидела свет в 1962 году. Основой сценария
фильма стал одноименный роман Александра Беляева, который вышел еще в 1927-м.
Режиссерами фантастической ленты выступили Владимир Чеботарев и Геннадий
Казанский, оператором Эдуард Розовский.
Чеботарев четко знал,
чего хочет от фильма. Для “Человека-амфибии” он искал привлекательных парня и
девушку, у которых “море и небо” в глазах. Внимание кинематографиста привлек
студент ГИТИСа Владимир Коренев. По мнению режиссера, у
молодого артиста было “нездешнее” лицо и выразительный взгляд.
Главную женскую роль
отдали 17-летней Анастасии Вертинской, которая на тот момент еще училась в
школе. Выпускные экзамены будущей звезде кино приходилось сдавать в перерывах
между съемками.
Работа над фильмом “Человек-амфибия”
стала настоящим испытанием для его создателей и артистов. В распоряжении
творческого коллектива была только устаревшая техника, не предназначенная для съемок
в воде и на глубине. В одном из интервью оператор Эдуард Розовский говорил, что
он и его коллеги каждый день в буквальном смысле находились на волосок от
гибели. То, что на съемках не было жертв, – это, по его словам, счастливая
случайность. Розовский с содроганием вспоминал, как в воду приходилось опускать мощную
технику с изолированными проводами.
Однажды у Владимира
Коренева, находящегося под водой, сломался акваланг. Артист делал
глоток воздуха в перерывах между дублями – раз в минуту. Исполнителя главной
роли спас дублер, чемпион СССР по подводному спорту Рэм Стукалов.
Спортсмен отдал Кореневу свою технику и рванул на поверхность, тем самым заработав
кессонную болезнь.
Интересные факты о
фильме “Человек-амфибия”:
- Костюмов для Ихтиандра было
четыре. Их сшили из ткани для женских колготок. Комбинезоны вручную
обшивали выкрашенными чешуйками из кинопленки. Всего на костюмы
ушло десять тысяч чешуек.
- Фильм снимали в бухте
Ласпи, что на Крымском полуострове. Вода в этом месте была достаточно прозрачна
для съемок. Киношникам пришлось купить рыболовецкую шхуну. Для дельфинов
построили вольер. Работа также велась в
Крыму, в поселке Кастрополь и под склоном скалы Ифигения. Часть сцен снимали в
Баку.
- Однажды матрос упустил
цепь, к которой был привязан Владимир Коренев. Многометровая железная цепь чуть
не утащила исполнителя главной роли на дно. Актера спас вовремя отреагировавший
оператор.
- Лента получила “Серебряный
парус” на фестивале фантастических фильмов в Триесте в 1962 году.
- В 1963 году “Человек-амфибия” завоевал “Серебряный
космический корабль” на фестивале научно-фантастических фильмов в Триесте.
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