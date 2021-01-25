Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного “Человека-амфибии”

25.01.2021, 13:52, Разное

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Легенда советского

кинематографа картина “Человек-амфибия” увидела свет в 1962 году. Основой сценария

фильма стал одноименный роман Александра Беляева, который вышел еще в 1927-м.

Режиссерами фантастической ленты выступили Владимир Чеботарев и Геннадий

Казанский, оператором Эдуард Розовский.

Чеботарев четко знал,

чего хочет от фильма. Для “Человека-амфибии” он искал привлекательных парня и

девушку, у которых “море и небо” в глазах. Внимание кинематографиста привлек

студент ГИТИСа Владимир Коренев. По мнению режиссера, у

молодого артиста было “нездешнее” лицо и выразительный взгляд.

Главную женскую роль

отдали 17-летней Анастасии Вертинской, которая на тот момент еще училась в

школе. Выпускные экзамены будущей звезде кино приходилось сдавать в перерывах

между съемками.

Работа над фильмом “Человек-амфибия”

стала настоящим испытанием для его создателей и артистов. В распоряжении

творческого коллектива была только устаревшая техника, не предназначенная для съемок

в воде и на глубине. В одном из интервью оператор Эдуард Розовский говорил, что

он и его коллеги каждый день в буквальном смысле находились на волосок от

гибели. То, что на съемках не было жертв, – это, по его словам, счастливая

случайность. Розовский с содроганием вспоминал, как в воду приходилось опускать мощную

технику с изолированными проводами.

Однажды у Владимира

Коренева, находящегося под водой, сломался акваланг. Артист делал

глоток воздуха в перерывах между дублями – раз в минуту. Исполнителя главной

роли спас дублер, чемпион СССР по подводному спорту Рэм Стукалов.

Спортсмен отдал Кореневу свою технику и рванул на поверхность, тем самым заработав

кессонную болезнь.

Интересные факты о

фильме “Человек-амфибия”: