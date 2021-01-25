 

Сервис Disney+ заблокировал мультфильмы для дошкольников из-за «расизма»

25.01.2021, 13:38, Новости дня
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Американский стриминговый сервис Disney+ заблокировал просмотр мультфильмов «Дамбо», «Питер Пэн», «Коты-аристократы» и фильма «Швейцарская семья Робинзонов» для детей младше семи лет из-за изображаемых в них расовых стереотипов.

Как информирует газета Daily Mail, мультфильм «Питер Пэн», скорее всего, был заблокирован, так как там изображается племя индейцев, которых называют «краснокожими». Один из котов в мультфильме «Коты-аристократы» имеет раскосые глаза и выступающие вперед зубы, дизайн этого персонажа описали как «карикатуру на восточноазиатские народы», передает РИА «Новости».

Мультфильм «Дамбо» высмеивает афроамериканских рабочих на южных плантациях, в одном из моментов «безликие черные рабочие трудятся под оскорбительный текст песни: «Когда мы получаем наш заработок, мы просаживаем все деньги». Фильм «Швейцарская семья Робинзонов» подвергся критике за наличие пиратов с «желтыми» и «коричневыми» лицами.

Блокировка не распространяется на аккаунты взрослых.

Как информирует газета, представитель Disney отказался давать комментарии.

Ранее компания Disney приняла решение сопровождать мультфильмы «Дамбо», «Питер Пэн» и «Коты-аристократы» на сервисе Disney+ предупреждениями о наличии в них «вредных стереотипов» и «негативных изображений народов или культур».

Ранее сообщалось также, что студия Disney снимает фильм по мотивам сказки «Золушка», где главную роль играет актер-афроамериканец, звезда фильма «Оно» Чоузен Джейкобс. В прошлом году стало известно, что в новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер. 



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