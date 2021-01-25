Внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности объявлена в ВС Белоруссии

25.01.2021, 13:38, Новости дня

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Внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности началась в ВС Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики.

«В Вооруженных силах Республики Беларусь началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что комплексная проверка стартовала в понедельник по распоряжению министра обороны Виктора Хренина под руководством начальника Генштаба – первого замминистра обороны Александра Вольфовича. По данным ведомства, основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях.

Как сообщили в пресс-службе, некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боеготовности. Так, в частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады.

Согласно размещенной информации, действия войск пройдут практически на всех полигонах ВС и «отдельных участках местности». «Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», – добавили в минобороны.

Ранее начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов заявил, что власти Белоруссии не исключают силовой вариант реагирования на прямую военную агрессию в рамках договоренностей по линии Союзного государства и ОДКБ.