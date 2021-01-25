Онищенко оценил требование к женщинам рожать в медицинских масках

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25.01.2021, 13:38, Новости дня
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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко упрекнул в незнании специфики родовой деятельности создателей новых рекомендаций Минздрава, согласно которым во время родов на беременной с коронавирусом должна быть надета хирургическая маска.

«Что касается родов в маске… наверное, тот, кто писал эту инструкцию, никогда не видел, не принимал родов. Я это делал, я с трудом могу представить, как женщина, особенно первородящая, еще находясь в предродовой, еще даже не ложась на Рахмановскую кровать, так называется это устройство, на котором принимают роды, как она себя ведет. Трудно себе представить, чтобы она была в маске. Там и заражать-то некого, потому что весь персонал, который вокруг нее стоит, он обязательно, в любом случае, находится в маске», – сообщил Онищенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее были опубликованы рекомендации Минздрава, в которых говорится, что во время родов на беременной с коронавирусом должна быть надета хирургическая маска, которую разрешается снять на время потуг, передает «Интерфакс».

Кроме того, роды должны принимать в отдельных индивидуальных залах, а численность медперсонала должна быть сведена к минимуму. В документе также сказано, что на сегодня нет доказательств вертикальной передачи коронавируса от матери плоду, нет достоверных данных о выделении патогена с грудным молоком. В случае положительного теста у матери ребенка у нее заберут, пока анализ не станет отрицательным. Если же коронавирус присутствует у обоих, то мать и младенца не разлучат.



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