Скандалы: Сибирский король госзаказа

25.01.2021, 13:36, Разное

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Как экс-депутат Владимир Егоров разбогател на строительстве Красноярска

Следственный комитет расследует дело о мошенничестве более чем на 100 миллионов рублей при поставке медоборудования в Красноярскую краевую больницу. По этому делу прошли обыски в офисе известной в регионе строительной корпорация «Сибиряк» экс-депутата и мультимиллионера Владимира Егорова. Компания получила от больницы контракты почти на четыре миллиарда рублей, в том числе поставляла медоборудование. Лайф разбирался, как городской депутат поднялся на бюджетных заказах и фактически захватил строительный рынок Красноярска.

Подозреваемым в афере с медоборудованием стал 39-летний красноярский бизнесмен Сергей Вакуленко. Суд отправил его под домашний арест. По версии следствия, с апреля 2018 года по август 2019-го предприниматель, исполняя госконтракт на поставку оборудования в Красноярскую краевую больницу, подделал документы и заменил качественную технику на дешёвую. По подсчётам следствия, так он положил в карман 112 миллионов рублей. Росздравнадзор считает, что оборудование могло представлять угрозу для жизни медиков и пациентов. Несмотря на то что Вакуленко с 14 января находится под стражей, его фирма продолжает получать госконтракты от медучреждений.

В рамках этого дела оперативники провели обыски в компании «Сибиряк», которая поставила в Красноярскую краевую больницу оборудование, а также возводила хирургический корпус стоимостью в 3,7 миллиарда рублей.

В 2018 году фирма «Сибиряк» заключила с Красноярской краевой больницей шесть контрактов. Один на поставку оборудования для облучения, электрического диагностического и терапевтического оборудования — на 632 миллиона рублей. Другой на оборудование и хирургические инструменты — на 355,6 миллиона. Три договора на поставку медицинских инструментов — на 226, 320 и 394 миллиона рублей. Ещё один касался техники для прачечной — на 72 миллиона рублей.

Что касается госзаказа на строительство, то «Сибиряк» должен был сдать корпус больницы к концу 2018 года, но компания сорвала сроки. Клиника открылась с задержкой на год. Почему так произошло, выясняют следователи. Не исключено, что это может стать новым эпизодом для проверки и уголовного дела.

Губернатор рядом

Миллиардер Владимир Егоров начинал строительный бизнес в Красноярске ещё в 90-х. Его компания «Сибиряк» возводила жильё, детские сады и больницы. Впрочем, судя по данным отчётности, до середины нулевых она была типичным середняком с выручкой в 200 миллионов рублей в год.

Всё изменилось в 2007 году. Компания Егорова неожиданно получила заказ на 60 миллионов рублей от Сибирского федерального университета (СФУ), хотя прежде в аукционах с госзакупками не участвовала. Необходимо было достроить главный учебный комплекс вуза.

Примечательно, что одним из основателей и президентом СФУ был Александр Усс — экс-депутат Законодательного собрания, а ныне губернатор Красноярского края. Только за последние четыре года Егоров получил от университета заказы почти на восемь миллиардов рублей. Из них около пяти миллиардов — на строительство студенческих городков-общежитий. Остальные контракты касались возведения многофункционального спортивного центра и забора перед Универсиадой 2019 года. Об этом свидетельствуют данные базы СПАРК.

Дорогой ляп

После избрания Усса губернатором Красноярского края в сентябре 2018 года «Сибиряк» фактически стал главным застройщиком региона. Ему достались многомиллиардные контракты на возведение объектов Универсиады. Например, спорткомплекса «Радуга» с плавательным бассейном за 1,55 миллиарда рублей, а также лыжного стадиона и трассы для комплекса Академии зимних видов спорта стоимостью 1,5 миллиарда.

Этого бюджета «Сибиряку» оказалось недостаточно. Компания требовала от чиновников доплатить 222 миллиона рублей за дополнительные работы на объектах Универсиады и даже подала в суд на местное Управление капстроительства.

К «Сибиряку» тоже были вопросы. При возведении комплекса горнолыжных трасс «Сопка» строители не озаботились водоотведением и защитой от талых вод. К весне на трассах начал сходить грунт — вода промыла на склоне огромные каньоны и оголила подземные коммуникации. За этот объект власти заплатили «Сибиряку» Егорова 1,7 миллиарда рублей, хотя конкуренты предлагали выполнить работы на 100 миллионов рублей дешевле. После Универсиады эти постройки передали под управление СФУ.

В тот же период «Сибиряк» получил от СФУ заказ на возведение железного забора вокруг корпусов. Судя по документам, обошёлся он в 380 миллионов рублей. Забор, хоть и со срывом сроков, был установлен. У учащихся и сотрудников вуза он вызвал неприязнь, поскольку был похож на тюремное ограждение. В Сети даже появилась петиция с требованием убрать его.

Мэрский тыл

Глава «Сибиряка» Егоров поддерживает хорошие отношения и с Сергеем Ерёминым, бывшим министром транспорта Красноярского края. В октябре 2017 года последнего избрали мэром Красноярска. Его единственным конкурентом на выборах оказался Владимир Егоров. В итоге бизнесмен призвал депутатов голосовать за своего оппонента.

Следует отметить, что после избрания Ерёмина мэром в суде прекратилось разбирательство по иску администрации города к компании «Эксклюзив-строй» Егорова.

Ерёмин и раньше знал компанию «Сибиряк». Например, в 2016-м, когда он был министром транспорта, подведомственное ему Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю заключило с Егоровым контракт на строительство трассы на 3,1 миллиарда рублей.

Доходы на уровне губернского бюджета

В общей сложности компании Владимира Егорова с 2016 года заработали на госзаказах более 40 миллиардов рублей. Это годовой бюджет небольшого российского региона, например Костромской области (40,6 миллиарда рублей за 2020 год). Выручка его фирм только за 2019 год составила 9,7 миллиарда.

У Егорова есть ещё агрохолдинг «Сибиряк», на балансе которого активы почти на три миллиарда рублей. В распоряжении бизнесмена находится целый список коммерческой недвижимости. Этим хозяйством Егорову помогает управлять семья. Его сын занимает пост исполнительного директора «Сибиряка». Кроме того, в совладельцах бизнеса Егорова можно найти его однофамильцев, которые, скорее всего, приходятся ему родственниками.

За внешней устойчивостью «Сибиряка» скрываются и проблемы. Только в 2020 году к компании подали исков более чем на один миллиард рублей. Во время проверок надзорные органы нашли около 600 нарушений. Большую часть зафиксировал Ростехнадзор.

Тревожным звоночком также стоит считать ликвидацию множества фирм Владимира Егорова. Одна из них закрылась по причине банкротства в 2008 году с долгами на 380 миллионов рублей. Фирма была двойником строительной корпорации «Сибиряк» и имела такое же название.

Лайф направил запросы в ГУП «Управление капитального строительства» Красноярского края, которое выступало заказчиком реконструкции больницы, а также в холдинг «Сибиряк», однако на момент публикации материала ответов от них не получил.

Андрей Дубровский