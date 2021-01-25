Никита Ефремов впервые об аварии с участием Михаила Ефремова: “Мне было очень больно”

25.01.2021, 13:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

32-летний актер кино и московского театра “Современник” Никита Ефремов, известный по ролям в фильме “Лето” и сериалам “Тихий Дон”, “Лондонград”, “Григорий Р.”, стал героем нового выпуска YouTube-шоу “Осторожно, Собчак!”. Интервью получилось очень личным, откровенным. В нем Никита рассказал Ксении не только о собственных зависимостях, непростом детстве, попытке суицида, отношениях с Марией Иваковой, но и впервые подробно поговорил на тему страшной аварии с участием его отца Михаила Ефремова. Публикуем несколько примечательных цитат, полную версию интервью смотрите в видеоролике ниже.

Ксения Собчак и Никита Ефремов

Как он узнал об аварии:

Мне позвонили и спросили, видел ли я это – в этот момент я ехал от друзей. Я сначала не понял, о чем речь, потом на меня градом посыпались звонки от изданий с просьбой прокомментировать. Я сказал, что ничего не знаю, потом узнал, что есть что-то в интернет-канале, начал набирать – там уже были видео. Мне было очень больно. Я сразу позвонил своему терапевту, который мне очень помог. Позвонил всем своим друзьям, доверенному кругу. Ко мне приехал друг, побыл со мной, в данной ситуации мне оказали помощь, за что я безмерно благодарен.

Отцу я позвонил сразу, понял, что телефон выключен, и дальше стал смотреть новости.

О том, почему он не приехал на место происшествия:

Не пытался, потому что это эгрегор абсолютный. Там в момент создается огромное облако, эгрегор людей, которые на этой трагедии паразитируют. На тот момент я понимал, что был в таком состоянии, что никакого конструктивного действия не сделал бы. У меня сердце колошматило 140-170 ударов в минуту. Я по себе знаю – опять же благодаря моей терапии и всем этим ситуациям – что это состояние называется, что я не здесь и сейчас, не в реальности. Я на очень сильных чувствах – и могу сделать еще хуже. Чтобы помогать другому человеку, мне нужно быть в ровном и спокойном состоянии. На тот момент я не мог себе этого позволить – у меня, конечно же, было желание что-то сделать – но я понимал, что нет.

О том, смог бы он сам простить виновника аварии, оказавшись на месте родных Сергея Захарова:

Я не на их месте. Я не знаю. Эта ситуация – боль для всех. У меня, слава Богу, есть люди, у которых я могу попросить помощи. У меня и терапевт, и друзья. Доверенный круг, и в первую очередь, я бы пошел туда. Я бы прошел просить помощи прожить свою боль. С этой болью внутри себя он остался один. При определенном раскладе в моей жизни могло бы произойти то же.

Напомним, 8 июня 2020 года в 21:44 у дома номер 3 на Смоленской площади произошла авария с участием Михаила Ефремова. Его автомобиль на полной скорости пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с фургоном “Лада”. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался от полученных травм и обильной кровопотери следующим утром в НИИ имени Склифосовского.

Практически все лето актер находился под домашним арестом, был неоднократно вызван на допрос, записывал видеообращение, в котором рассказывал о произошедшем, но после в суде признать свою вину отказался. Ефремов несколько раз менял свою позицию по последнему вопросу и лишь 3 сентября окончательно сознался в своем участии. 8 сентября в суде был зачитан приговор: Михаила Ефремова признали виновным в участии в ДТП.

Помимо 8 лет колонии общего режима актера также приговорили к 800 тысячам рублей штрафа в пользу старшего сына Сергея Захарова (ранее семья погибшего мужчины заявляла, что не хочет от Михаила Ефремова никаких денег). Кроме того, актера лишили прав на 3 года. Обвинение просило для актера 11 лет колонии общего режима. В зале суда и возле него сегодня присутствовало немало тех, кто хотел поддержать Ефремова. В их числе Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев.