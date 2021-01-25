 

“Мой лотос расцвел” – Собчак позировала в “голом” комбинезоне с цветком на интимном месте

25.01.2021, 13:26, Новости дня
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Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram разместила снимки, для которых позировала в облегающем “голом” комбинезоне с принтом, имитирующим татуировки.

– Мой лотос расцвел! Все на пляж, а ты на йогу! Тут она, кстати, заходит шикарно, – написала она.

Принт комбинезона в области паха представляет собой изображение цветка лотоса.

В хештеге Собчак упомянула российскую балерину Анастасию Волочкову.

– Волочкова, держись, – заявила она.

На втором снимке с Собчак на дальнем плане запечатлен ее муж, российский режиссер Константин Богомолов.

– Лотос там, где надо, – отметила подписчица vastu_home_canada.

Свадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.



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