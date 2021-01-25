 

Alyosha показала фигуру в белом купальнике

25.01.2021, 13:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская певица Alyosha 24 января опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в белом сдельном купальнике.

Пляжный образ артистка дополнила ковбойской шляпой и шейным платком, выбрав для фото нижний ракурс. Певица позирует в кадре, скрестив руки на животе.

“Что я действительно поняла во время карантина, так это то, что надо чаще путешествовать семьей! Потому что это счастливые и радостные дни вместе, которые в памяти остаются навсегда!” – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

Alyosha замужем за фронтменом украинской группы “Антитіла” Тарасом Тополей. Они поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

8 января 2021 года супруги сообщили в микроблогах, что вместе с детьми находятся на отдыхе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Финляндия заявила о нарушении границы российскими истребителями

24.08 / Путин обеспокоился сокращением сельхозпроизводства в Ростовской области

25.08 / Госдеп и Тихановская обсудили «укрепление демократии» в Белоруссии

28.06 / Помпео потребовал от Пекина не считать Южно-Китайское море «своей империей»

04.11 / Турция выразила солидарность с Австрией и рассказала о героизме турок во время теракта

25.09 / Собянин разъяснил заявление об ограничениях по коронавирусу для пожилых

28.09 / Светлана Алексиевич покинула Белоруссию

18.10 / Guardian – свобода слова против радикализма — после убийства коллеги учителя Франции продолжат его дело

15.01 / Samsung официально представил смартфоны Galaxy S21

25.08 / «Ростех» представил уникальную технологию производства двигателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска