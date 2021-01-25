Alyosha показала фигуру в белом купальнике

25.01.2021, 13:26, Новости дня

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Украинская певица Alyosha 24 января опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в белом сдельном купальнике.

Пляжный образ артистка дополнила ковбойской шляпой и шейным платком, выбрав для фото нижний ракурс. Певица позирует в кадре, скрестив руки на животе.

“Что я действительно поняла во время карантина, так это то, что надо чаще путешествовать семьей! Потому что это счастливые и радостные дни вместе, которые в памяти остаются навсегда!” – написала певица.

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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

Alyosha замужем за фронтменом украинской группы “Антитіла” Тарасом Тополей. Они поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

8 января 2021 года супруги сообщили в микроблогах, что вместе с детьми находятся на отдыхе.

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