Зигзаги «Спутника V». Как вакцинируются регионы

25.01.2021, 13:22, Разное

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Бедная Курганская область прививает всех, а богатая Тюменская — только избранных. А у военных никогда не бывает побочек. Обзор «Синдиката-100».

С октября прошлого года СМИ «Синдиката» вели еженедельный мониторинг ситуации с коронавирусом в стране. Мы подсчитывали количество свободных коек от Севастополя до Магадана, вели статистику заражений и оббегали аптеки (десятки аптек в каждом городе!) в поисках лекарств. И вот главное лекарство от коронавируса само идет к россиянам. В полном соответствии с поручением президента Владимира Путина в стране началась массовая вакцинация препаратом «Гам-Ковид-Вак» (более известным как «Спутник V»). На Первом канале так и сообщают: «По поручению президента». Иначе ведь ее могло и не случиться. Оправдывают ли регионы возложенные на них главой государства ожидания? Где в поликлиниках очереди, а где — пустые коридоры? Как людей зазывают на вакцинацию? Рассказывают корреспонденты на местах.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Очередь на вакцинацию в подмосковных Химках. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Подмосковье готово к массовой вакцинации от коронавируса, сказал в понедельник, 18 января, губернатор Андрей Воробьев на совещании с областным правительством и главами муниципалитетов. По его словам,

поставлена задача — вакцинировать 3,6 млн человек, то есть 60% взрослого населения региона.

К тому моменту в регионе привили почти 24 тыс. человек (в том числе 11 тыс. — первым и вторым компонентом). Это 0,66% от требуемого количества, что позволило фонду «Петербургская политика» включить Подмосковье в ТОП-5 регионов с высоким уровнем доступности массовой вакцинации.

Однако темпы ее трудно пока назвать высокими. После новогодних праздников в регионе прививали чуть более тысячи человек в день: при такой скорости на вакцинацию потребуется почти десять лет без выходных.

Главный сдерживающий фактор — поставки вакцины.

О недостатке ее запасов, в частности, свидетельствует наличие барьера в виде обязательного тестирования людей на антитела. В соседней Москве, лидере вакцинации, этого не требуют. «Положительный тест бывает довольно часто, особенно у пожилых людей», — подтвердил догадку сотрудник поликлиники № 5 подмосковных Мытищ.

Тем, у кого обнаруживают антитела, в вакцинации отказывают.

После новогодних праздников, когда к полученным в декабре 27 000 доз вакцины «Спутник V» в регион поступило еще 30 тысяч доз, в некоторых округах стали прививать без теста на антитела.

«В четверг, 14 января, записалась через «Госуслуги», в пятницу вакцинировалась, тест теперь делать не надо, а муж в декабре делал тест перед прививкой», — сказала Лариса Азбукина из Коломны. По ее словам, на пятницу для проведения вакцинации было три талона, на понедельник — 13.

Но гораздо чаще люди записываются в лист ожидания. Свободные слоты на конкретную дату бывают редко. Из собственного опыта: 10 января — запись в лист ожидания на Госуслугах, 13-го — приглашение на тестирование, 14-го — тестирование и запись на вакцинацию на 21 января. Между 14 и 21 января — очередь почти из 500 человек.

По данным минздрава Московской области, сейчас в листе ожидания стоят более двух тысяч человек.

Судя по записи, в некоторых округах спрос почти отсутствует.

С 16 по 30 января

— в Одинцовском округе на вакцинацию записалось 896 человек,

— в Балашихе — 784,

тогда как:

в Серпухове — 42,

— а в Реутове — всего лишь 16 горожан.

Проблемы с доверием к вакцине, пожалуй, нет только в 20-тысячном Пущино, научном центре биологических исследований, где на вакцинацию записалось 717 человек.

Для сравнения: в округе Подольск с 350-тысячным населением — всего 329 человек.

Естественное недоверие людей к новой вакцине власти области стремятся компенсировать удобством записи и информированием о процедуре. Например, запустили ролик, демонстрирующий порядок действий при записи через портал «Госуслуги». Алгоритм очень прост, но в реальной жизни часто далеко не все готовы записываться без даты в лист ожидания.

Несмотря на все сервисы, люди в большинстве своем записываются при личном посещении поликлиники, где обычно располагаются прививочные пункты. «Через кол-центр записалось 1,2 тысячи человек, через портал «Госуслуги» — 5 тысяч, почти 18 тысяч человек лично обратились в поликлинику и записались на месте», — сказала 14 января министр здравоохранения Светлана Стригункова.

Губернатор области Андрей Воробьев, который привился одним из первых, объявил о намерении масштабировать объемы вакцинации. В январе область получит 87 900 доз, в феврале — 205 700. В марте Подмосковью обещают 300 000–350 000 доз. Судя по отчету Росздравнадзора, с 1 по 19 января этого года в гражданский оборот было выпущено 11 партий «Гам-Ковид-Вак» в количестве примерно 330 тысяч доз. То есть почти треть из этого количества (27%) достанется в январе Подмосковью.

Пока неясно, как скажется на кампании спад заболеваемости в регионе: снижается как количество госпитализаций, так и число вызовов врачей на дом.

С 25 января в ряде муниципалитетов в медучреждениях, перепрофилированных под лечение коронавируса, приступают к сворачиванию «ковидных» коек и переходу на плановый режим работы.

Татьяна Юрасова, для «Новой газеты»

А почему в Москве темпы вакцинации в столице непропорционально выше, чем в регионах? Отвечает спецкор Иван ЖилинСВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вакцинация в Екатеринбурге. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Массовая вакцинация в Свердловской области стартовала пару недель назад, но вакцины уже не хватает на всех желающих.

«На сегодняшний день регион получил около 15 000 доз вакцины, привито более 13 000 уральцев. В регионе 27 прививочных кабинетов, где работают с вакциной «Спутник V», — сообщили «Новой газете» в оперативном штабе Свердловской области.

Одновременно появилась информация, что

в регионе почти закончилась вакцина от коронавируса.

Как пишет информационное агентство URA.RU, остатков хватит еще на пару дней. Прививочная кампания продолжается в городских больницах № 7 и № 23, в них осталось примерно по 100 доз вакцин. В других медучреждениях Екатеринбурга прививочная кампания остановлена из-за отсутствия препарата. При этом в области вакцина еще есть.

— Ни о какой остановке вакцинации речь не идет, — утверждает Павел Креков, вице-губернатор Свердловской области, — все прививочные пункты работают. В ближайшее время мы получим две поставки по 60 тысяч доз каждая, следующие поставки будут измеряться сотнями тысяч доз.

И.о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов призывает горожан активно прививаться. Они бы и рады, да нечем. Корреспондент «Новой» попробовала записаться на прививку двумя способами: через личный кабинет на «Госуслугах» и посредством оператора горячей линии по коронавирусу — «122». На «Госуслугах» вакцинация подается как запись к врачу. При этом свободны любые дни и любое время, начиная с момента обращения. Я записалась по месту прописки на следующее утро, но выяснилось, что из записавшихся формируется очередь, прививать которую будут по мере поступления вакцины, а не в выбранную на «Госуслугах» дату. Такую же информацию мне дали по телефону «122». Так что, с записью проблем нет. Проблема есть только с прививочной кампанией, которая в моей поликлинике возобновится, когда вакцина появится в Екатеринбурге.

К сожалению,

не удалось получить от оперативного штаба информацию по поступлению в область второго компонента вакцины.

По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, полученными ранее двухфазными вакцинами от коронавируса прививаются в первую очередь медицинские сотрудники, учителя и воспитатели, работники транспортных служб и силовых ведомств, энергетики и лица с хроническими патологиями. Об остальных желающих речь пока не идет.

По информации Александра Харитонова, главного городского эпидемиолога, в настоящее время в Екатеринбурге уже поставили прививки от COVID-19 около 6 тысяч человек, в Свердловской области — порядка 12 тысяч. Все они входят в число так называемых первоочередников.

В целом, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Свердловской области остается примерно на одном и том же уровне. По данным оперштаба, медучреждения, перепрофилированные в инфекционные стационары, постепенно возвращаются к плановой помощи, в регионе на сегодняшний день сохраняется резерв в более 1,5 тысячи свободных коек из общего числа развернутых для оказания помощи пациентам с COVID-19, в том числе с тяжелыми пневмониями. Регион в полном объеме обеспечен лекарствами для лечения больных в стационарах и для лечения амбулаторных пациентов.

19 января в Свердловской области выявлен 378 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 65970. Зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19, общее число умерших с начала пандемии — 1839.

Изольда Дробина, собкор «Новой газеты» на Урале

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

В Тюменской области старт массовой вакцинации от коронавируса объявляли дважды. Первый раз — 30 декабря, на тот момент вакцину «Спутник V» поставили более тысячи тюменцев. Второй раз — 15 января, при этом уточнив, что прививка пока доступна только людям из «групп риска».

Приоритет первого уровня — медработники, педагоги, социальные работники, сотрудники многофункциональных центров и лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной систем, с сахарным диабетом и ожирением. Приоритет второго уровня — работники транспорта, правоохранительных органов, энергетики, пограничники, вахтовики, волонтеры, военнослужащие и сотрудники сферы услуг. Третьего — государственные гражданские и муниципальные служащие, студенты и призывники.

Согласно последним данным оперштаба, в регион поступило 5542 дозы вакцины. В департаменте здравоохранения «Новой газете» сообщили, что

привито 4656 человек, из которых 869 — и вторым компонентом. До конца февраля ожидается поставка еще около 70 000 доз вакцины.

Вакцинация проводится в 17 медицинских организациях. Оперштаб подтверждает, что чиновники «взаимодействуют с руководителями предприятий, работники которых входят в группы риска», чтобы те связывались с медучреждениями и записывались на вакцинацию. Также медики приглашают привиться своих диспансерных пациентов, имеющих хронические заболевания. Возможность записи через «Госуслуги» пока разрабатывается.

В депздраве уточнили, что при поступлении достаточного количества вакцины она появится во всех больницах, и будет открыта электронная запись на прививку. Тогда же о проведении массовой вакцинации вновь намерены объявить по всем каналам.

Эпидемиологическую обстановку в регионе оперативный штаб оценивает сдержанно: «В регионе наблюдается условная стабилизация по количеству заболевших, но устойчивой тенденции к снижению пока нет». Как рассказала «Новой газете» пресс-секретарь депздрава Александра Малыгина, в регионе сегодня развернуто 2400 коек, из которых свободно 24%.

С начала пандемии в области зарегистрировано 26 397 заболевших, за весь период выздоровели 24 797 человек. Скончались 232 пациента.

Юлия Баталова, «Новая газета на Урале»

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