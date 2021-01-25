Ефим Шифрин начал качать мышцы из-за слов Аллы Пугачевой

25.01.2021, 13:16, Разное

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Российский юморист Ефим Шифрин заявил, что из-за Аллы Пугачевой он начал ходить в тренажерный зал и приводить тело в форму. Об этом артист пояснил Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека», сам телеведущий признался, что не помнит, когда он делал даже обычную зарядку.

По словам Ефима Шифрина, в прошлом он имел сутулость, а также считал себя слабым и рефлексирующим. Однажды Алла Пугачева сказала ему, что тот выглядит на 40 лет, когда на самом деле комик был гораздо моложе. После этих слов он счел необходимым начать ходить в тренажерный зал.

Когда тело начало изменяться вследствие роста мышечной массы, то и недовольство собой у Ефима Шифрина постепенно стало пропадать. Стоит отметить, что в марте юморист будет отмечать 65-летний юбилей. О своей личной жизни, отсутствии жены и детей артист не любит говорить, а вот секретами эффективных тренировок регулярно делится на своей странице в Instagram.

Источник: riafan.ru