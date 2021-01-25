#бейидари – Российские мужчины массово бьют женщин и дарят им цветы

25.01.2021, 12:51, Разное

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Среди российских мужчин набирает популярность флешмоб «Бей и дари», в ходе которого представители сильного пола наносят удары ногам своей второй половинке, а затем извиняются и дарят им цветы.

Как поясняет организатор акции, полковник полиции из Санкт-Петербурга Александр Зотов, таким образом он и участники флешмоба решили оказать моральную поддержку полицейскому, ударившему женщину во время митингов.

– Бить женщину – дело нехитрое, наверное, каждый мужчина это делал, но не каждый может извиниться после этого, а вот этот молодой человек смог и сделал это красиво и чётко. Как и положено джентльмену. Я преподаю в академии МВД и буду теперь всегда его приводить в качестве примера. Сначала бьёшь, потом извиняешься и даришь цветы, а женщина – натура тонкая, обычно запоминает не первый шаг, а последний, – пояснил Зотов.

К словам правоохранителя активно прислушались мужчины из России и ближнего зарубежья. За первые сутки с момента запуска акции в соцсети с хештегом #бейидари было загружено более 20 тысяч видеороликов.

Обращаясь к создателям, инициатор акции призвал их контролировать эмоции и бить своих любимых аккуратно, не нанося им телесных повреждений, которые могут привести к уголовной ответственности.

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