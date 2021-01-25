 

Кабмин продлил истекающие в этом году лицензии и разрешения для предпринимателей

25.01.2021, 12:48, Новости дня
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Кабмин продлит еще на год действие ряда лицензий и разрешений для предпринимателей, которые истекают в этом году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Правительство продлит еще на 12 месяцев действие ряда лицензий и разрешений, которые истекают в этом году. Соответствующее постановление подготовлено», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

По словам главы правительства, мера «лицензий автоматом» коснется порядка десяти сфер.

Как отметил Мишустин, такая мера поддержки во время распространения коронавируса показала свою эффективность.

«Были перенесены сроки действия более чем 41 тыс. лицензий и свыше 1 млн иных разрешений. Это позволило, прежде всего, защитить здоровье людей, а бизнесу снизить издержки по переоформлению документов и продолжить свою работу», – объяснил он.



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