 

Операторы связи предупредили об ограничениях внедрения «умных» счетчиков

25.01.2021, 12:48, Новости дня
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Операторы связи попросили Минцифры включить популярный стандарт передачи данных для интернета вещей NB IoT (Narrowband Internet of Things) в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии: его отсутствие грозит ограничениями установки «умных» счетчиков, говорится в письме, направленном заместителю главы Минцифры Олегу Иванову.

Как отмечается в письме операторов, приказом Минцифры утвержден перечень протоколов для организации информационного обмена между компонентами интеллектуальной системы учета электроэнергии и «умными» счетчиками. Данный перечень не содержит стандарт NB IoT, но в нем указан отечественный стандарт NB-Fi, который, по утверждению операторов, «не обладает достаточными техническими возможностями в части защищенности передачи данных».

«Следует отметить, что сложившаяся ситуация ограничивает работу организаций по внедрению интеллектуальной системы учета электрической энергии и установке приборов учета электрической энергии, ввиду отсутствия возможности применения защищенной технологии NB IoT, а также влечет за собой монопольные и конкурентные риски», – передает РИА «Новости» текст письма, подписанном руководством крупнейших сотовых операторов.

«Просим дополнить перечень стандартизированных протоколов приказа… стандартом NB IoT», – отмечается в документе.

В Минцифре сказали, что приказ министерства, на который ссылаются операторы, носит рекомендательный характер. Он был подготовлен на основе информации из Минэнерго. Помимо предложений Минэнерго, в документ были включены протоколы, рекомендованные ФСБ, все вновь разработанные отраслью и принятые Росстандартом ГОСТы IoT.

В Минцифре добавили, что ГОСТ NB IoT, о котором идет речь в письме, не отвечает требованиям по информационной безопасности. Он может быть включен в приказ Минцифры, как только Росстандарт добавит в ГОСТ требования по защищенности. «При этом включение в перечень стандартизированных протоколов приказа №788 требует согласования с ФСБ, Минэнерго и Росстандартом», – отметили в министерстве.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что не менее 1 млн используемых в ЖКХ «умных» счетчиков электроэнергии могут оказаться вне закона из-за того, что применяемый в приборах зарубежный стандарт передачи данных не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых, в отличие от менее распространенного отечественного аналога.



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