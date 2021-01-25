 

После несанкционированной акции в Москве завели дело о нарушении санитарных норм

25.01.2021, 12:48, Новости дня
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По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы возбуждено уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Возбуждено дело по ст. 236 УК РФ. Основанием стало участие в акции людей, зараженных коронавирусом», – сказал ТАСС источник. По его словам, в рамках дела уже проведено несколько допросов.

Напомним, 23 января сотрудники полиции раздали медицинские маски участникам несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. Девушки-полицейские выдали маски всем, у кого их нет, призывая соблюдать эпидемиологической безопасности. 

Глава управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева призывала не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19.  

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. 



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