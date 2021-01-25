Скандалы: Ничего личного, только бизнес

25.01.2021, 12:46, Разное

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Украинский «Квартал-95» продал российскому телеканалу СТС права на шоу «Лига смеха», в котором сойдутся команды из России, Украины и ДНР

Владимира Зеленского в Киеве теперь сравнивают с Петром Порошенко – мол, предыдущий президент страны, несмотря на войну, вовсю эксплуатировал липецкую кондитерскую фабрику, а его сменщик торгует с «оккупантами» телевизионной франшизой (напомним, что до «Лиги смеха» «Квартал» продал права на показ сериала «Слуга народа» телеканалу ТНТ). Но наибольшую истерику украинских патриотов вызвало то, что в рамках российской «Лиги смеха» сойдутся представители России, Украины и непризнанных республик.

Помимо российских команд, – сокрушаются в Киеве, – для участия в съёмках российской «Лиги смеха» зарегистрировались команды из ДНР («Дуэт имени нет» и «Всё ПуTEAM») и Крыма (керченский BANG и симферопольский «Вагнер»). Но самое страшное – заявки подали и украинские команды. Пока их пять – одесские «Сборная медиков» и «Сборная Одессы», «Падик 19» из Запорожья, «Подруги твоего парня» из Харькова (в этой команде обещают засветиться две довольно известные на Украине юмористки – участницы телесериала «Страна У») и киевская команда «МУА».

В общем-то, это не первые украинские юмористы, рискнувшие покорить российскую публику уже после событий на майдане – достаточно вспомнить заметных на Украине телезвёзд, Ирину Сопонару и Игоря Ласточкина, примелькавшихся одно время на телеканале ТНТ. Но в случае с «Лигой смеха» ситуация немного иная. На российские телеэкраны выйдут не звёзды, а обычная молодёжь. Со своими проблемами, жизненными представлениями и видением мира в целом. А, как говорят в Одессе, о чём ты шутишь, тем ты живёшь. Вот и поглядим, что волнует граждан Украины на самом деле. И удалось ли украинским пропагандистам навязать им образ врага применительно к России.

Правда, участие украинских команд в отборочном конкурсе всё ещё под вопросом – Министерство культуры Украины пообещало лечь костьми, но не допустить украинских участников к отборочным мероприятиям. Они пройдут с 25 по 27 января в московском Доме КВН. Всего подали заявки 172 команды. Соратники Зеленского по «Кварталу» оправдываются, что франшизу российскому телеканалу продали не они, а распространитель продукции «Квартала», шведская фирма Eccho.

Александр Артищенко