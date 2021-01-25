 

Радуцкий рассказал, почему Минздрав решил не продолжать усиленный карантин в Украине

25.01.2021, 12:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По данным Минздрава, статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 позволяет выйти из усиленного карантина с 25 января. Об этом в комментарии “РБК-Украина” заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий.

“На что опирается министерство, принимая такое решение? На количество заболевших, на количество выздоровевших и уровень загруженности больниц, предназначенных для пациентов с COVID-19. Имеющаяся статистика, по словам министра [здравоохранения Максима Степанова], позволяет выйти из режима усиленного карантина и вернуться к адаптивному”, – заявил нардеп.

Радуцкий сообщил, что на встрече со Степановым неделю назад нардепы задавали вопросы насчет правдивости статистики, в частности, не связан ли небольшой суточный прирост больных с недостаточным количеством проведенных тестов.

“Но министр объяснил, что сейчас при легком течении заболевания пациентов обследуют с помощью экспресс-тестов на антиген. А они не попадают в общую статистику по ПЦР и ИФА тестам. Из этого, по словам министра, также следует, что число тяжелых больных снижается”, – заявил Радуцкий.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал “карантин зимних каникул”. В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

С 25 января после завершения “карантина зимних каникул” в Украине действуют ограничения, которые были в декабре 2020 года, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что введение усиленного карантина позволило сдержать темпы распространения коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине подтвердили 1,19 млн случаев коронавирусной инфекции, умерли 21,9 тыс. пациентов, выздоровели 953,3 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Миссия МВФ возобновила работу в Украине

11.12 / МИД Ирана вызвал посла Турции после стихотворения Эрдогана

20.11 / ВОЗ призвала отказаться от использования ремдесивира у больных COVID-19

15.01 / Байден собрался потратить на борьбу с коронавирусом 1,9 трлн долларов

06.07 / Систему мониторинга качества воздуха запустили в восьми городских округах Сахалина

03.09 / CGTN – Си Цзиньпин пообещал Путину вместе отстоять плоды победы во Второй мировой войне

30.06 / Пакистан обвинил Индию в нападении на здание биржи

10.01 / Лукашенко заявил, что в 2021 году представят проект новой конституции Беларуси

08.10 / Newsweek – Трамп дал добро на публикацию данных о расследовании его «связей с Россией» без купюр

18.12 / В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска