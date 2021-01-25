Украинское “Дизель шоу” покажут на российском телеканале

25.01.2021, 12:38, Новости дня

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Украинское юмористическое шоу “Дизель шоу” будут транслировать в России. Об этом свидетельствует анонс, транслируемый на телеканале “Че” (медиахолдинг СТС), сообщает ZN.UA.

В анонсе сообщается, что “Дизель шоу” – это “международный комедийный хит”, премьера которого запланирована на 8 февраля.

Представители “Дизель шоу” пока не прокомментировали ситуацию.

Видео анонса опубликовали на YouTube-канале.

ВИДЕОВидео: Zna Vid / YouTube

“Дизель Шоу” – юмористическое концертное шоу от “Дизель Студио”, телевизионная версия которого выходит на телеканале ICTV. Шоу является одним из самых рейтинговых продуктов на этом канале.

Российский телеканал “Че” входит в медиахолдинг СТС “Медиа”. В мае прошлого года СНБО Украины включил в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, 28 российских медиакомпаний, среди которых СТС “Медиа”.

В январе стало известно, что украинская студия “Квартал 95” продала франшизу “Лиги смеха” российскому каналу СТС. В украинской компании заявили, что “Квартал 95” с 2012 года сотрудничает со шведским дистрибьютором Eccho Rights, который “имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты “Квартала”. В студии подчеркнули, что у Eccho Rights собственная стратегия продаж, на которую правообладатель не влияет.

Заявки на кастинг по состоянию на 25 января подали 198 команд. Среди них, есть заявившие себя как представители оккупированных Россией украинских территорий.

“Все как в “Лиге смеха” на Украине. Куплена франшиза, – цитирует издание участника креативной команды российской “Лиги смеха” Евгения Донских. – “СТС Медиа” давным-давно приобрела права на несколько продуктов, среди которых была и “Лига смеха”.

На сайте украинской “Лиги смеха” сообщается, что этот телевизионный юмористический проект был создан в 2015 году студией “Квартал 95” и компанией Drive Production. Сейчас шоу ведет Евгений Кошевой. До избрания президентом Украины в 2019 году ведущим шоу был основатель студии “Квартал 95” Владимир Зеленский.

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